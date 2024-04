La 'maratona ecologica' si sdoppia: "Di corsa per l'ambiente" fa tappa a Bertinoro e Santa Maria Nuova

Nuova tappa per “Di Corsa per l’Ambiente”, l’iniziativa itinerante ideata ed organizzata da Alea Ambiente e ispirata al plogging, la disciplina sportiva di origine svedese che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano per strada mentre si fa jogging o si cammina liberamente. Sabato sarà Bertinoro a ospitare l’appuntamento, che per l’occasione si “sdoppia” per coinvolgere ancora di più i cittadini in un momento di condivisione e cura del territorio: questa sorta di “maratona ecologica” si svolgerà infatti sia nel centro di Bertinoro sia nella frazione di Santa Maria Nuova.

Due quindi i punti di ritrovo: alle ore 9 a Bertinoro, in piazza della Libertà, e alle ore 9,30 presso l’impianto sportivo comunale di Santa Maria Nuova (via della Palestra), dove verranno distribuiti i kit composti da sacchetti per la raccolta differenziata, pinze e guanti, per un intervento in piena sicurezza Da qui ci si muoverà in gruppi coordinati per andare a caccia di rifiuti e restituire alle località tutta la loro bellezza. Alle ore 12 circa, i partecipanti si ritroveranno di nuovo presso i rispettivi punti di partenza con il loro “bottino” di rifiuti e potranno godere di un momento di ristoro.

“Una città più pulita - spiega Simona Buda, Presidente Alea Ambiente - è una città più bella. Per questo, se da una parte Alea Ambiente si impegna ogni giorno a mantenere il decoro urbano, dall’altra è importante per noi stabilire una comunione di intenti con il cittadino, quasi un patto direi, per il rispetto dell’ambiente che ci circonda. A Bertinoro, tra l’altro, abbiamo dato vita recentemente anche a un altro progetto dedicato alla creazione di buone pratiche e di una cultura condivisa come quello dello ‘Sprecometro’”. All’iniziativa possono iscriversi, gratuitamente, adulti e bambini, in gruppo o singolarmente, contattando la segreteria organizzativa al tel. 333.4054231 o tramite email a dicorsaperlambiente@gmail.com entro giovedì 2 maggio.