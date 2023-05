La messa del vescovo nel quartiere alluvionato: "Dov'è il Signore? Nei volti dei ragazzi sporchi di fango"

Il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, ha presieduta domenica la messa domenicale delle 8.30 ai Romiti, nel cuore dell’alluvione. La liturgia è stata celebrata nel teatro parrocchiale in quanto la chiesa di Santa Maria del Voto presenta i segni della piena del Montone. Al termine della celebrazione ha preso la parola anche il sindaco Gian Luca Zattini, che, commosso e provato dall'emergenza, ha rimarcato il senso della comunità che sta emergendo in questi giorni, aggiungendo come la macchina organizzatrice in questi momenti non possa essere delle migliori, scusandosi con tutta la città. "Diamoci una mano l'uno con l'altro, aggrappiamoci a questo". Concetto ribadito nel corso dell'omelia anche dal vescovo, rimarcando la necessità di "gesti concreti". Il Signore è nei volti dei "ragazzi sporchi di fango, con le pale", manifestandosi attraverso "coloro che amano". "Nessuno perda la speranza - è l’invito di don Loriano ai suoi parrocchiani, molti dei quali ancora sfollati o addirittura sotto il fango - e trovi la forza di rialzarsi per riprendere un nuovo cammino”.