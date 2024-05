La morte di Nicolò, l'Asaps: "Questa lunghissima scia di lutti va interrotta con l’impegno di tutti"

"L’ASAPS si stringe al dolore della famiglia per la tragica scomparsa del giovane Nicolò Ulivi, un ragazzo stimatissimo in città e nel quartiere Romiti, lo stesso quartiere dove ha la sua sede nazionale anche l’associazione. Un dolore così forte è insopportabile per i suoi genitori e per quanti gli hanno voluto e gli vogliono bene. Continua l’impegno dell’ASAPS per una maggiore sicurezza sulle strade, ricordando che anche nello scorso fine settimana (18-20 maggio) sono state 32 le vittime di incidenti stradali in Italia, fra loro ben 12 motociclisti. Questa lunghissima scia di lutti va assolutamente interrotta con l’impegno di tutti: istituzioni, associazioni e cittadini". E' quanto si legge in una nota dell'Asaps, firmata dal presidente Giordano Biserni, sulla scomparsa del giovane Nicolò Ulivi