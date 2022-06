La mostra "Maddalena" raddoppia le visite guidate ad aggregazione libera

Continua presso il complesso museale San Domenico di Forlì la mostra “Maddalena. Il mistero e l’immagine” che, a più di due mesi dall’apertura, registra un gradimento in continua crescita da parte del pubblico. Proprio per questo, e in seguito al grande successo del giovedì pomeriggio, gli organizzatori hanno deciso di estendere il servizio di visita guidata ad aggregazione libera anche a tutte le domeniche, alle ore 11:20.

I visitatori singoli, o in piccoli gruppi, potranno dunque visitare la mostra accompagnati da una guida ufficiale senza effettuare alcuna prenotazione anticipata, ma semplicemente presentandosi alla biglietteria almeno 15 minuti prima dell’orario indicato. Il primo, atteso, appuntamento è per domenica sempre al costo di 5 euro a partecipante (oltre al regolare biglietto di ingresso). Per informazioni mostraforli@tosc.it – www.mostramaddalena.it