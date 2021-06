La musica classica sposa il metal al sorgere del sole: in tanti al parco urbano per il concerto all’alba

Il gruppo Caronte ha presentato in veste classica brani di alcuni dei più famosi artisti metal fra cui Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden e Pantera

Domenica scorsa, al Parco Franco Agosto di Forlì, nella soffusa atmosfera delle prime luci dell'alba, il gruppo Caronte ha presentato in veste classica brani di alcuni dei più famosi artisti metal fra cui Led Zeppelin, Black Sabbath, Metallica, Iron Maiden e Pantera. Il concerto, patrocinato dall’assessore con delega al turismo, Andrea Cintorino, ha avuto grandissimo successo sia in termini di partecipazione di pubblico sia in termini di gradimento.

"Anche quest’anno il concerto si è dimostrato un evento molto apprezzato dai nostri cittadini che vi hanno partecipato numerosi, apprezzando la qualità degli artisti coinvolti e la selezione dei brani musicali - afferma Cintorino -. Il prossimo appuntamento, dedicato a Enrico Caruso nel centenario della sua morte, si terrà sabato 18 settembre al tramonto, sempre nella suggestiva cornice del Parco Urbano. Crediamo, infatti, che il binomio musica-natura possa rappresentare un volano importante e strategico per la ripartenza del nostro turismo. Con gradualità e nel pieno rispetto della normativa anti-covid, siamo pronti a ritornare a vivere momenti di intenso valore artistico e culturale, in contesti unici e in sicurezza".