"La musica per Forlì", al via la raccolta fondi per aiutare le scuole alluvionate: serviranno ad acquistare 250 libri

Con l'inizio del nuovo anno scolastico ForliMusica vuole dare un reale contributo ai più giovani delle scuole dell'infanzia, elementari e medie. Il nuovo progetto di raccolta fondi “La musica per Forlì”, aperto da lunedì e fino al 4 ottobre sulla piattaforma ideaginger.it, servirà a donare libri di narrativa all'Istituto Comprensivo "Tina Gori", punto di riferimento per le famiglie dei quartieri di Forlì “Cava” e “Romiti”, colpiti dall'alluvione di maggio. L’obiettivo della campagna è raccogliere 5mila euro per l'acquisto di circa 250 libri di narrativa di cui la scuola ha bisogno e che saranno consegnati entro la fine del 2023.

"Siamo convinti che la conoscenza è la chiave per uno sviluppo sano: una parola in più, un libro in più possono dare vita a nuove idee e dare forma a nuovi sogni da inseguire", viene rimarcato. Un legame speciale unisce ForlìMusica all’Istituto "Tina Gori". Da diversi anni docenti e alunni di questo istituto, che include cinque scuole, dall'infanzia alle medie, partecipano con entusiasmo alle prove aperte dell'Orchestra Bruno Maderna. "Le prove aperte sono una preziosa opportunità di arricchimento culturale per i giovani ed un'occasione per scoprire come funziona un'orchestra e come si allestisce uno spettacolo dal vivo", viene illustrato. Per donare basta consultare il sito www.ideaginger.it/progetti/la-musica-per-forli.html e dare il proprio contributo.

"Il 10 e 11 luglio ForlìMusica ha realizzato due straordinarie serate di musica e solidarietà grazie alla disponibilità di meravigliosi musicisti amici di Forlì e della Romagna - viene spiegato -. Il mondo della musica ha voluto esprimere la propria vicinanza a Forlì e, in particolare, ai giovani studenti delle scuole colpite dall'alluvione dello scorso maggio. Gli artisti coinvolti nei due concerti si sono esibiti gratuitamente e parte del ricavato della vendita dei biglietti verrà utilizzato per l'acquisto dei libri richiesti dalla scuola".

ForlìMusica Aps nasce nel 2021 dalla fusione di due storiche Associazioni: Amici dell'Arte e Associazione Bruno Maderna dopo 10 anni di esperienza comune nella gestione delle stagioni concertistiche forlivesi. "L'obiettivo è realizzare stagioni musicali di elevata qualità, con proposte varie e sempre stimolanti, dai concerti di musica classica alle serate dedicate al jazz e alla lirica, allargando lo sguardo fino alla musica etnica e al rock", viene rimarcato. Al centro dell'attività di ForlìMusica c'è anche il costante impegno a favore della diffusione della cultura musicale attraverso iniziative rivolte ai giovani.