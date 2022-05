"La musica sacra nel tempo": concerto all'Abbazia di San Mercuriale

L'Abbazia di San Mercuriale ha ospitato sabato il quarto appuntamento della rassegna musicale organizzata dalla scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti con il concerto dal titolo “La musica sacra nel tempo”. Ad esibirsi il Coro di San Paolo e Cappuccinini diretto dal Maestro Enrico Pollini Ensemble della Scuola di Musica Messaggio Musicale Federico Mariotti.

Il Coro Cappuccinini e San Paolo rappresenta l’unione dei Cori forlivesi attivi fin dagli anni ’70 nelle rispettive realtà parrocchiali di origine, nelle quali essi svolgono tradizionalmente attività musicale e canora per i giovani e gli adulti con scopo liturgico, culturale e associativo. Grazie all’amicizia che li lega da anni, i due cori hanno iniziato una intensa collaborazione artistica: il numero consistente di coristi ha permesso di visitare molti repertori, realizzando concerti e progetti musicali interessanti anche con prestigiosi direttori, orchestre e gruppi strumentali. Tali esperienze hanno consentito al coro di assumere un ruolo interessante e significativo nella compagine musicale di Forlì, apportando il proprio originale contributo.

La rassegna “Con la musica nel cuore-30 anni di musica, amicizia e solidarietà” festeggia i 30 anni di attività della scuola di musica Messaggio Musicale Federico Mariotti proponendo alla città una rassegna di 5 concerti di generi musicali diversi. Sono stati coinvolti interpreti straordinari, insegnanti e allievi della scuola e amici musicisti della nostra città che da anni collaborano per la realizzazione di concerti ed eventi a scopo benefico. Al concerto inaugurale all’Auditorium San Giacomo sono seguiti altri due eventi musicali di rilievo fino alla conclusione della rassegna con il grande "Concerto per Federico" nel cuore della città, il 7 luglio. Da sempre i concerti sono stati occasione per sostenere realtà cittadine che operano per combattere le povertà del territorio.