"La musica, un ponte tra i popoli” porta in Romagna ventotto giovani artisti da 10 Paesi diversi

A una settimana dall’inizio del progetto “La musica, un ponte tra i popoli”, che dal 2013 porta a dialogare ragazzi di diverse nazionalità attraverso il linguaggio comune della musica, la Giovane Orchestra Paneuropea è lieta e onorata di esibirsi il 19 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena (ore 21), per il primo concerto dell’ensemble che inaugura il “Festival della Musica giovane del Mediterraneo” e la tournée del 2023. Il concerto sarà un’occasione per i giovani esecutori di portare in scena i brani studiati e preparati nell’edizione di quest’anno, che si è concentrata, in maniera innovativa, sui repertori di musica classica e jazz: mezzi espressivi realmente internazionali grazie a cui poter superare ogni barriera.

Anche quest’anno il progetto, promosso da No.Vi.Art (Arti per la nonviolenza) ha riunito a Forlì 28 artisti provenienti dalle scuole di 10 Paesi diversi: Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia del Nord, Romania, Spagna e Italia. I ragazzi, accompagnati, coordinati e diretti da maestri di pregio, quali ?iga Cerar, Achille Succi, Gioele Sindona e Giuseppe Zanca, condivideranno dunque sul palco il turbinio di emozioni prodotto dalla musica, interpretata non solo come virtuoso esercizio di stile, bensì come mezzo di integrazione tra culture e Paesi diversi, che, in alcuni casi, si sono trovati in conflitto anche in tempi recenti.

L’obiettivo del progetto, infatti, non è solo la messa in scena di un concerto di alta qualità artistica, ma la creazione di legami e sintonie destinati a durare nel tempo, creando quei “ponti tra i popoli” che solo la musica può generare e che sono volti a garantire serenità e collaborazione alle future generazioni. Come sempre, quindi, la musica, non è solo fine a se stessa, ma è pensata come strumento di dialogo e pace: valori particolarmente importanti in un’epoca in cui la guerra è prepotentemente subentrata nelle nostre vite e nei nostri immaginari.

La tournée proseguirà, a partire dalla data di Cesena, con altre due tappe: il 20 luglio a Santa Sofia (ore 21) e il 23 luglio all’Arena San Domenico a Forlì (ore 21), per poi spostarsi in Slovenia, a Piran, dove i giovani interpreti si esibiranno il 25 luglio (ore 21). Il 22 luglio, invece, all’Arena San Domenico di Forlì arriva la Peppa Marriti Band, gruppo di rockarbëreshë che propone il momento “Il ponte prima del Ponte”. Gli eventi sono tutti a ingresso libero. Per ulteriori informazioni si prega di contattare noviart.info@gmail.com +39 349 054 2645.