"La nostra terra", alla scoperta del Quartiere 4: ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico

Ultimi giorni per partecipare al concorso fotografico organizzato dal Comitato di Quartiere 4 "Durazzanino, Malmissole, Pieveacquedotto, Poggio, San Giorgio" che ha per tema "La nostra terra: uno sguardo al bello della natura e a ciò che l’uomo ha creato e che è da tutelare". La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti purché maggiorenni o autorizzati mediante liberatoria di genitore o tutore maggiorenne. Tutti i partecipanti concorreranno nella stessa graduatoria finale e potranno presentare un’unica fotografia. Ogni partecipante potrà inviare all’indirizzo di posta elettronica quartiere4@comune.forli.fc.it entro le 12 del giorno 19 Novembre 2023 una fotografia in formato jpg di dimensioni non superiori ai 15 mega byte e non inferiori ai 1000 x 1000 pixel.

L’email dovrà contenere nell’oggetto e nel corpo il titolo dell’opera, la data o l’anno in cui è stata scattata e i riferimenti alla posizione geografica dove è stata scattata la fotografia. Il territorio da considerarsi valido è definita dai confini amministrativi del Comitato di Quartiere 4. Ovviamente bisognera' indicare i dati dell’autore. Una giuria tecnica stabilira' una prima selezione di 12 foto che saranno saranno pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale del Comitato di Quartiere e sarà aperto il voto popolare mediante like. La premiazione avverrà il 17 dicembre, la giuria presenterà le 12 foto e assegnerà ai primi tre classificati i premi per un montepremi complessivo di oltre 500 euro.

Il concorso ha l’obiettivo di far conoscere e valorizzare l’identità di un territorio periferico della città di Forlì cogliendo istantanee capaci di interpretare il tema dell’edizione in corso. L’iniziativa invita a raccontare attraverso immagini, tutto quello che ci circonda; il passato, il presente e il futuro della nostra Terra: che sia un ritratto ambientato, un paesaggio, un particolare, uno scatto in bianco e nero o un piccolo dettaglio della vita di tutti i giorni. Regolamento e allegati per partecipare sono consultabili e scaricabili sul sito www.quartiere4forli.it