La notte di Ulisse: prenotazione obbligatoria per l'ultimo giorno della mostra al San Domenico

Ultima settimana di apertura della grande mostra dedicata ad Ulisse ai Musei San Domenico, visitabile fino al prossimo 31 ottobre. In questi giorni l’esposizione “Ulisse. L’arte e il mito”, a cura della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, sta facendo registrare un’alta affluenza di pubblico. A questo proposito, al fine di garantire la visita in sicurezza, per accedere alla mostra nella giornata di sabato sarà obbligatoria la prenotazione dei biglietti di ingresso per tutti i visitatori che dovrà essere effettuata entro la mezzanotte di venerdì.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato, ultimo giorno di apertura, la mostra sarà visitabile fino alle 23 (chiusura della biglietteria alle 22). La prenotazione, da effettuare ai consueti contatti (tel. 199.15.11.34 – mostraforli@civita.it), non implica il prepagamento del biglietto che si potrà effettuare direttamente in biglietteria. La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 9:30 alle 19; sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 9:30 alle 20:00 (la biglietteria chiude un’ora prima). Il lunedì si conferma giorno di chiusura.