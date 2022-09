La nuova ondata di maltempo spaventa l'entroterra: "Limitare gli spostamenti", l'allerta meteo arriva al telefono

"Attenzione, si informa la cittadinanza che è stata diramata un’allerta di protezione civile per forte maltempo per la serata di oggi 24 settembre (sabato per chi legge, ndr) e la prima parte della giornata di domani (domenica, ndr)". E' arrivato telefonicamente direttamente a casa e sui cellulari l'aggiornamento sul peggioramento delle condizioni atmosferiche atteso per le prossime ore in Romagna. La Protezione Civile ha infatti attivato un'allerta meteo "gialla" per temporali, ma anche per frane e piene dei corsi minori d'acqua, "arancione" nell'entroterra e "gialla" sul resto del territorio.

Il servizio

Sabato pomeriggio gli iscritti al servizio "Alert System" dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese hanno ricevuto la chiamata automatica, nella quale si invitano "i cittadini a prestare la massima attenzione e limitare gli spostamenti". Per essere raggiunto dai messaggi del servizio Alert System sul cellulare o su altri numeri di rete fissa non presenti nell’elenco telefonico, è possibile iscriversi gratuitamente compilando l'apposito modulo di registrazione Alert System. Per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio del Comune, occorre indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

L'allerta meteo

Nel dettaglio, "nella sera-notte tra la giornata di sabato e domenica sono previste precipitazioni intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sul settore collinare e montano centro-orientale che possono generare diffusi ruscellamenti lungo i versanti, innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua e localizzati fenomeni franosi. Le precipitazioni si esauriranno nelle prime ore di domenica".