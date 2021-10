La nuova ripartenza della Ca De Bè dopo l'inferno di fuoco: "Non abbiamo mai pensato di gettare la spugna"

Da venerdì scorso è tornata pienamente operativa la Ca’ de Be’ di Bertinoro, colpita da un vasto incendio nella notte tra il 17 e il 18 luglio che aveva devastato la cucina e parte del locale costringendo l’attività a uno stop forzato nel pieno della stagione estiva. Per domare le fiamme erano dovuti intervenire due squadre dei vigili del fuoco. L’intraprendenza del titolare Simone Rosetti e il rapido intervento straordinario per la messa in sicurezza del locale avevano permesso già il primo agosto di riaprire le porte della sala interna del ristorante, dove in questi mesi è stato proposto un menù ridotto sempre nel segno della tipicità dei sapori locali e della massima qualità della materia prima.

I lavori per il rifacimento della cucina, iniziati alla fine di agosto dopo i necessari adempimenti burocratici, si sono conclusi nei giorni scorsi restituendo allo storico locale di Bertinoro, che proprio nel 2021 ha festeggiato i cinquant’anni di vita, la piena operatività. "Sono stati mesi molto duri - racconta Simone Rosetti -, ma davanti a questa nuova difficoltà, che si è sommata al lungo stop imposto dalla pandemia, abbiamo preferito rimboccarci le maniche invece di gettare la spugna. L’affetto dei nostri clienti e delle tante persone che in questi dieci anni di gestione del locale hanno conosciuto la Ca’ de Be’ e apprezzato il nostro impegno per ridare nuova linfa a un patrimonio di tutta la Romagna è stato molto importante per noi”.