La nuova sede di Cia-Conad: l'architettura contemporanea delle metropoli arriva a Forlì nell'avveniristico 'Palazzo Sidera'

Dopo l'inaugurazione ufficiale, ha aperto per una visita dedicata ai media il 'Palazzo Sidera', l'avveniristica nuova sede di 'Commercianti indipendenti associati' (Cia-Conad), che si trova in via Navicella, nell'area industriale a ridosso del 'Gigante', accanto al centro di distribuzione della stessa Conad. Un edificio di 8 piani, lungo 100 metri e alto 33, un “grattacielo orizzontale” costato circa 30 milioni di euro, con soluzione all'avanguardia tipiche degli edifici dei distretti dell'alta finanza delle metropoli, ma in questo caso realizzato nella periferia forlivese, tra l'autostrada e uno dei polmoni produttivi della città, fatto in gran parte di capannoni.

“E' la dimostrazione che il bello si può fare anche in posti brutti, per migliorarli. Avremmo potuto costruire questo palazzo in altri posti, ma è più facile realizzare il bello in mezzo ad altro bello. A noi invece interessava stare vicini ai nostri magazzini, al nostro core business che è quello di fornire merci ai nostri associati”, spiega Luca Panzavolta, amministratore delegato di Cia-Conad. “E' l'ultimo tassello di una bella storia, partita da 10 commercianti, di cui cinque uomini e cinque donne, che formarono una cooperativa nel 1959, che ha anticipato di qualche anno anche la nascita di Conad”, aggiunge il presidente Maurizio Pelliconi. La struttura accoglie i 185 dipendenti del quartiere generale di Cia-Conad, ma è in grado di accoglierne fino a 400.

La sede precedente, risalente alla fine degli anni '70, non era più adatta e sufficiente per affrontare la prossime sfide di un mercato molto agguerrito come quello della grande distribuzione alimentare, dove Cia-Conad fattura 3 miliardi di euro, una rete che impiega più di 11mila lavoratori in 266 punti vendita. I nuovi uffici vedono ora una disponibilità di 10mila mq, su una superficie fondiaria di 20mila mq, in cui sono stati piantati anche 300 alberi e 22mila arbusti, capaci di “catturare” 870 tonnellate di anidride carbonica a regime, quando le piante saranno sviluppate. Uffici capienti, perché, come dice Panzavolta, “non siamo vocati allo smart working, all'ufficio condiviso che si prenota la mattina, ma crediamo che l'ufficio sia un corpo vivo dove si instaurano relazioni sociali tra i dipendenti”. Tuttavia, per tutto questo, è necessaria anche una bella sede, “perché la bellezza migliora le persone”, sempre Panzavolta.

Palazzo Sidera (“Stelle” in latino), costruito in vetro e acciaio (ha sui fianchi 5 mila mq di vetrate), vede la firma dell'architetto cesenate Filippo Tisselli. Di forma irregolare, che sfrutta più le diagonali che l'angolo retto, non è il classico parallelepipedo di un palazzo qualsiasi. Ha un auditorium di oltre 200 posti, con un'ottima acustica (non si esclude di aprirla sporadicamente anche ad eventi esterni) in un piano terra rialzato di 3 metri dedicato alle funzioni pubbliche e una sala mensa nel piano interrato. Poi ci sono diversi piani di uffici e 10 sale riunioni e gli ultimi due piani dedicati alla direzione, vale a dire agli uffici dei dirigenti della cooperativa, con l'ultimo piano quasi interamente occupato dalla sala del consiglio di amministrazione, un grande attico vetrato con una terrazza. Il tetto ha sei falde e lucernari.

“Un edificio a basso impatto energetico, con stanze insonorizzate anche per gli impianti di climatizzazione. Avendo avuto la deroga a non avere finestre apribili sull'esterno, l'edificio va visto come un aereo, con un sistema di ricircolo continuo dell'aria che filtra ogni sostanza nociva”, spiega il progettista Tisselli. In questo modo anche l'inquinamento atmosferico è tenuto fuori dai locali del Palazzo Sidera. Le stanze vedono arredi realizzati su misura in materiali riciclabili, colori alle pareti desaturati, “più adatti ad un luogo di lavoro”. Anello di congiunzione è una scalinata bianca, dala forma plastica a spirale, con ascensori a vetri che permettono la visuale esterna. Qua e là compare, sotto forma di sagoma a specchi, l'iconico simbolo della 'margherita', il celebre marchio di Conad.