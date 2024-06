Tanti gli spunti di riflessione emersi all’evento “Guerra o salute? Dalle evidenze scientifiche alla promozione della pace” promosso dal Centro Studi G. Donati per il volontariato e la solidarietà dell’Ausl Romagna. “E’ stata – spiegano gli organizzatori - prima di tutto un’occasione per approfondire con esperti di Salute Globale, gli effetti sulla salute di un determinante sempre più sulla scena mondiale attuale, la guerra, l’antitesi di ogni progettualità di salute. Perché la guerra, con le sue sempre maggiori capacità distruttive, crea danni ubiquitari, presenti e per le generazioni successive, e ripercussioni mondiali.”

Un sanitario che ruolo può - deve avere? “Ogni nostro atto sanitario, tecnico, di studio scientifico, di progettualità – proseguono - sarebbe impossibilitato senza una condizione sociale favorevole. La Pace è il primo dei prerequisiti indispensabili per la Salute. Lo diceva già l’Oms nel 1986, nella Carta di Ottawa. Un sanitario non ha soltanto il dovere di prendersi cura delle vittime di violenza, ma anche di cercare di prevenirle. La promozione della pace è un compito di sanità pubblica. Lo si può fare anche con attività di informazione e con il crearsi una consapevolezza, che è già un contributo sociale. E’ questo è il messaggio conclusivo dell’evento". Per approfondire l’argomento, è possibile trovare all’indirizzo web del Centro Studi G.Donati la sintesi dei temi toccati dai principali invitati, con riferimenti bibliografici di approfondimento (https://www.auslromagna.it/dedicato-a/volontariato/centro-studi-giovanni-donati/progetti-ed-eventi).