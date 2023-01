La "Palmezzano" celebra la Giornata della Memoria: la radio della scuola intervista la scrittrice ebrea Edith Bruck

In occasione della ricorrenza internazionale della Giornata della Memoria delle vittime dei campi di concentramento nazifascisti, "Radio Palmezzano Today" accoglierà come ospite d’onore la poetessa, scrittrice e sceneggiatrice ebrea Edith Bruck, nata in Ungheria nel 1931 e deportata nella primavera del 1944 nel campo di sterminio di Auschwitz. Trasferita nei campi di Dachau e Bergen-Belsen sopravvivrà (a differenza di suo padre, sua madre e suo fratello) fino alla liberazione dell’aprile 1945. Bruck rappresenta una delle più lucide e autorevoli voci della memoria storica delle persecuzioni e delle deportazioni razziali, religiose, etniche e politiche perpetrate durante la Seconda Guerra Mondiale.

La scrittrice (insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana) incontrerà studentesse e studenti in un intenso colloquio sulla storia e sull’importanza della conoscenza del passato come fattore del presente; sulla centralità della lotta alle discriminazioni nella società contemporanea; sulla ricerca dell’incontro e della solidarietà tra i popoli come garanzia di pace, libertà e rispetto dei diritti umani.

Ripercorrendo la propria drammatica esperienza nei campi di concentramento e nello stesso secondo dopoguerra, Edith Bruck consegnerà idealmente il testimone dell’impegno e della consapevolezza alle giovani generazioni in un passaggio di cui Radio Palmezzano Today vuole farsi strumento di trasmissione educativa e formativa del sapere. La radio, creata dalle studentesse e dagli studenti dell’istituto, è alla sua seconda stagione di programmazione: i giovani giornalisti creano le puntate durante gli incontri pomeridiani a scuola. La puntata andrà in onda in diretta martedì 31 gennaio alle 16 sul canale YouTube di Radio Palmezzano Today (link della diretta https://youtu.be/VuUdGBajIGA). E’ possibile porre domande all’ospite attraverso la chat durante la diretta. Tutte le puntate rimangono visibili sul canale YouTube della scuola. L’evento è inserito nell’ambito del programma delle iniziative del Comune di Forlì. Per informazioni: www.ic2forli.it