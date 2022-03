La Palmezzano dà voce agli studenti: ai blocchi di partenza la prima web-radio in una scuola media

Nasce a Forlì "Radio Palmezzano Today", realizzata dagli studenti per dare voce alla propria scuola, come recita lo slogan della loro radio ("Diamo voce alla nostra scuola"). Un’iniziativa che ha coinvolto tutte le classi dell’istituto, comprese le quinte delle scuole primarie Rivalta e De Amicis. È stato tutto “fatto in casa”: attraverso un concorso interno sono stati scelti nome, logo e jingle e a turno le classi diventeranno delle redazioni giornalistiche per dare vita alle varie puntate.

Martedì, alle 18, "Radio Palmezzano Today" sarà in diretta per il suo debutto. Come protagonista della prima puntata è stata invitata Matilde Montanari, giovanissima cantante forlivese, che verrà intervistata dagli studenti-giornalisti. "Il pubblico da casa potrà partecipare - precisa la professoressa Annalisa Fiorini, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo numero 2 - scrivendo le proprie domande in chat. I ragazzi della scuola vi aspettano numerosi sul canale YouTube di Radio Palmezzano Today per seguire la diretta: https://www.youtube.com/channel/UC002cOyw9IO8BLLVvG-Xo4A". Intanto il lavoro delle redazioni ferve per preparare la seconda puntata che vedrà ospite Fabrizio Binacchi, direttore per la sede Rai dell’Emilia-Romagna.