La pandemia ha ridotto allo stremo le isole turistiche di Capo Verde, un parroco lancia l'appello a Forlì

Dopo essere stato parroco nell’isola capoverdiana di Boavista, in cui un’attiva solidarietà promossa dieci anni fa dal circolo ACLI “Oscar Romero” di Forlì ha fortemente concorso a poter avviare una scuola frequentata da centinaia di bambini e adolescenti in un quartiere di baracche poi denominato di Buona Speranza, padre Paulo Borges Vaz è da anni la guida pastorale di una parrocchia molto popolata a Sao Vicente, un’altra isola dell’arcipelago. E da qui denuncia a Forlì la grave situazione economica che si è venuta a creare a causa della pandemia.

Qui il sostegno degli amici – in gran parte forlivesi - iniziato con l’appoggio ad alcune attività educative verso l’infanzia, si è trovato a dover fare i conti, più di un anno fa, con la gravissima crisi conseguente alla pandemia, che ha determinato la fine del turismo internazionale, il crollo delle opportunità di lavoro e l’immiserimento di migliaia di famiglie ridotte in condizioni di estrema indigenza e anche alla fame. "Nell’impegno teso a cercare di lenire le sofferenze di quella comunità, che secondo le previsioni dovrà convivere per almeno due anni con questa situazione, abbiamo promosso con l’assistenza di Assiprov una OdV (Organizzazione di volontariato) recentemente riconosciuta nel Registro del volontariato della Regione Emilia-Romagna. Chi vorrà concorrere a quest’azione di solidarietà, incoraggiata da papa Francesco e fortemente sostenuta anche da don Erio assieme ad altri credenti e a persone di buona volontà di vario orientamento culturale, potrà fare un bonifico bancario", spiegano Luigi Tamburini, Bernardetta Silvestroni e Pierantonio Zavatti.

Le donazioni vanno rese sul conto corrente dell’associazione presso la Banca Intesa San Paolo, intestato agli “Amici di padre Paulo e di Cabo Verde-OdV”, codice IBAN: IT55 T030 6909 6061 0000 0179 781 con la causale 'Offerta di Cognome e Nome per aiuto ai poveri di p. Paulo'. Chi desidera ulteriori informazioni può scrivere ad amicidipadrepaulo@libero.it, richiedendo se vuole anche la tessera sociale. L’ interscambio con il sacerdote capoverdiano è stato finora anche per molti forlivesi fecondo di doni umani, culturali e spirituali.