La parlamentare Alice Buonguerrieri in visita al comando dei Vigili del Fuoco

La parlamentare Alice Buonguerrieri ha visitato la caserma "Lorenzo Facibeni", sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena Accolta dal comandante Gianfranco Tripi, la deputata ha incontrato una rappresentanza dei funzionari e del personale operativo e logistico-gestionale del comando e ha preso visione da vicino del loro lavoro, visitando la sala operativa e i mezzi in dotazione, esprimendo "ammirazione" per il lavoro svolto dai Vigili del Fuoco e sottolineando l’importanza del loro ruolo nella comunità.

Particolare apprezzamento è stato manifestato per l'autoscala recentemente assegnata al comando provinciale. Il nuovo automezzo, oltre ad incrementare il numero di mezzi di tale tipologia, è dotato di numerose innovazioni tecnologiche, tra cui un sistema antincendio comandabile a distanza, la possibilità di trasportare fino a cinque persone ed un sistema di evacuazione tramite barella per persone bariatriche, che consentono un miglior servizio di soccorso tecnico urgente alla popolazione.

Infine ringraziando per l’accoglienza ricevuta, ha rivolto parole di apprezzamento "per il contributo che i Vigili del Fuoco forniscono costantemente a tutela della incolumità della popolazione della provincia". La deputata, ricordano dal comando, "è da sempre vicina alle attività dei Vigili del Fuoco e sensibile alle necessità del comando per le quali in più occasioni si è interessata ed ha assunto specifiche iniziative,