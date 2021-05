La parrocchia della Cava in lutto: addio a don Antoine Dossou. Fissato l'ultimo saluto

La Diocesi di Forlì-Bertinoro è in lutto. Si è spento lunedì don Antoine Dossou, collaboratore nella parrocchia della Cava guidata da don Davide Brighi. Era malato da tempo. La messa esequiale presieduta dal vescovo diocesano monsignor Livio Corazza sarà celebrata giovedì alle 15.30 nella Cattedrale di Forlì.

Nato in Togo nel 1958, Don Antoine era stato ordinato sacerdote a Fidenza nel 1992. Parroco della Cattedrale della sua Diocesi di origine, aveva poi esercitato per un periodo il ministero anche in Francia. Accolto e, successivamente, incardinato nella Diocesi di Forlì-Bertinoro, è stato per diversi anni Vicario parrocchiale nell'Unità Pastorale del Ronco, di Santa Rita e Villa Selva.

Già malato, dal 2015 ha continuato a svolgere servizio nell'Unità Pastorale di Cava, Villanova, Villagrappa e Castiglione, compatibilmente con il suo stato di salute. Ricoverato in struttura e poi ospedale già da alcuni mesi, Don Antoine ha reso la sua anima a Dio nelle prime ore di lunedì.