La parrocchia di Regina Pacis piange la scomparsa del custode Ciro. Attraverso un post pubblicato su Facebook, don Roberto Rossi ha voluto esprimere " gratitudine e riconoscenza per tutto quello che lui ha fatto per circa 18 anni per la vita della nostra parrocchia, per tutti i gruppi, per le singole persone". La celebrazione della S. Messa di saluto e di suffragio sarà a Regina Pacis sabato alle ore 10:15. "Penso che sia un bisogno del cuore di ciascuno di noi e un momento di vera vita parrocchiale la partecipazione dei singoli e dei gruppi a questa celebrazione -. sono le parole di don Roberto -. Ci stringiamo così con particolare affetto a Pina, alle figlie, ai nipoti, ai parenti".