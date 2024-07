La passione per il mondo aeronautico regala un bel 100 a Pietro: "L'Itaer ha peculiarità molteplici"

Come si definisce Pietro Matteucci? "Un treno in corsa", la metafora che più gli si addice. Pietro è tra gli studenti dell'Istituto Tecnico Aeronautico "Baracca" che ha chiuso il suo cammino con il massimo dei voti. E' un ragazzo "entusiasta di stare all’aria aperta, di incontrare le persone, di cimentarmi in nuove piccole e grandi sfide, quasi sempre disponibile ad aiutare chi mi chiede una mano. Anche se sono molto giovane, credo di aver capito che non importa solo il risultato della strada che si percorre ma soprattutto il modo in cui si percorre tale strada, cioè è essenziale dare il massimo nel perseguire i propri obbiettivi per crescere e diventare persone migliori che possano essere utili anche agli altri. I miei hobby e passioni sono il tiro con l’arco, le arti marziali, lo studio di fossili e minerali e ovviamente tutto ciò che riguarda il volo. Come disse il grande Leonardo da Vinci: "Chi ha provato il volo camminerà guardando il cielo, perché là è stato e là vuole tornare"".

Soddisfatto della scelta dell'Aeronautico?

"La scelta di frequentare l’istituto Aeronautico si è rivelate nel tempo molto soddisfacente, portandomi a contatto con realtà di grande impatto emotivo, come ad esempio l’ambito delle Frecce Tricolori, e facendo emergere in me una passione per il mondo aeronautico che io stesso all’inizio ignoravo. Durante il percorso quinquennale, inoltre, sono rimasto spesso piacevolmente sorpreso dall’essere in grado di eseguire correttamente esercitazioni e simulazioni di traffico aereo e meteorologia e ciò ha prodotto in me sicurezza e padronanza sempre migliori".

Quali sono le peculiarità di questo istituto?

"Le peculiarità dell’istituto Aeronautico sono molteplici. Dall’incontro proficuo con compagni provenienti da ogni parte d’Italia, al contatto con docenti dediti non solo a formare ma anche ad accompagnare i ragazzi nel loro percorso; dalla possibilità di utilizzare simulatori e attrezzature di alto livello, dedicati alle discipline fondamentali quali navigazione e traffico aereo, all’opportunità di incontrare professionisti del settore che propongono la loro esperienza. Non ultima, l’ampia possibilità di scelta lavorativa o di studio al termine del percorso formativo".

C'è un motivo particolare per il quale ha scelto come indirizzo "Conduzione del mezzo aereo"?

"Ho scelto l’indirizzo di “Conduzione del mezzo aereo” in quanto esso proietta maggiormente verso eventuali attività lavorative più interessanti e a me più confacenti, ad esempio pilotaggio del velivolo, controllo del traffico aereo, servizio meteorologico".

Il momento più bello di questi 5 anni?

"È difficile scegliere un unico momento perché tante sono state le esperienze impossibili da dimenticare. Forse, ancor più delle altre, ricordo con piacere e affetto il viaggio di istruzione in Puglia durante il quale abbiamo visitato la base militare di Galatina e un importante osservatorio astronomico. Questa esperienza è servita a consolidare il rapporto con i compagni, con i docenti che ci hanno accompagnato e ad accostarsi ad una realtà affascinante e prima sconosciuta".

Ha o ha intenzione di prendere il brevetto di volo?

"A tutt’oggi non possiedo il brevetto di volo, ma sto valutando la possibilità in futuro di conseguire quello da elicotterista".

L'esame di maturità è stato più facile o difficile di quanto immaginasse?

"Direi che è stato in linea con le mie aspettative: sicuramente emozionante e impegnativo, soprattutto la prova scritta di indirizzo, ma anche un momento per mettersi alla prova e dimostrare le conoscenze acquisite. Insomma, una bella sfida".

Si aspettava di diplomarsi col massimo dei voti?

"Puntavo sicuramente ad una valutazione alta come giusto completamento dell’impegno di questi anni ma non mi ero prefissato di ottenere il massimo. Ho pensato piuttosto a fare meglio che potevo".

Ora cosa farà?

"Dedicherò l’estate agli hobby e alle passioni che ho dovuto mettere da parte in favore dello studio per poi riorganizzare le idee e valutare diverse possibilità, da intraprendere nel prossimo futuro, tutte legate all’ambito aeronautico. In particolare il conseguimento del brevetto da elicotterista o del titolo di controllore del traffico aereo o la scelta di frequentare la facoltà universitaria di fisica dell’atmosfera".