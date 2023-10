La passione per l'aeronautica e spazio: studenti di ingegneria anche dall'estero a Forlì per "InSpace"

In occasione della Settimana Mondiale dello Spazio, che si è svolta dl 3 all’8 ottobre, Forlì ha ospitato l’evento internazionale “InSpace”, un simposio organizzato dall’associazione Euroavia Forlì-Bologna che riunisce studenti di ingegneria appassionati di aeronautica e spazio. L’evento, focalizzato su tematiche inerenti allo sviluppo di tecnologie spaziali, ha visto partecipare 16 studenti provenienti da diversi paesi europei: Grecia, Italia, Romania, Spagna e Turchia.

Durante la prima giornata dell’evento, gli studenti hanno potuto visitare il TecnoPolo, centro di ricerca dell’Università di Bologna, e i suoi laboratori in cui dottorandi e ricercatori hanno spiegato i progetti e gli esperimenti attualmente in atto. Nei giorni successivi, gli ospiti internazionali hanno assistito presso la Camera di Commercio di Forlì a diverse conferenze con relatori di calibro internazionale, come l’Ingegnere Marcello Coradini, cofondatore e Ceo di Space Systems Solutions, che ha raccontato la sua esperienza in campo spaziale e la sua transizione da scienziato a fondatore di un’azienda aerospaziale, e l’Ingegnere Dave Anilkumar, ex coordinatore dell’unità Innovazione e Trasferimento Tecnologico (Itt) presso Agenzia Spaziale Italiana, che ha fornito agli studenti consigli sul mondo del lavoro in ambito spaziale.

Anche docenti e dottorandi dell’Università di Bologna hanno preso parte attivamente all’evento in veste di relatori, come Alfredo Locarini, professore a contratto presso il dipartimento di ingegneria industriale e Ceo di Nautilus “Navigation in Space”, che ha affrontato la tematica degli asteroidi come nuove frontiere dell’industria mineraria, le loro opportunità e rischi annessi. Andrea Togni, ricercatore presso l’Università di Bologna, ha spiegato come avviene il tracciamento dei satelliti nello spazio profondo. Infine, il dottorando Alessandro Lotti ha avvicinato i ragazzi al linguaggio di programmazione Phyton attraverso un workshop.

Durante il simposio non è mancata la presenza di aziende come Sitael, presentata dall’Ingegnere Alberto Caliumi che ha esposto le opportunità lavorative in campo aerospaziale, e Alten, sponsor dell’evento, introdotta agli studenti dal Business Development Manager Luca Rizzieri. Per concludere l’evento, gli studenti hanno preso parte ad una visita guidata della città, alla scoperta della storia di Forlì e delle sue attività culturali, tra cui la visita alla mostra temporanea dell’artista Delio Piccioni, presso i musei San Domenico.

“A nome di tutto il direttivo voglio ringraziare tutte le aziende e i volontari, fondamentali nell’organizzazione e nella riuscita dell’evento.” In attesa del prossimo evento internazionale, Forlì può e deve essere polo di promozione e sviluppo aerospaziale e, anche grazie ad associazioni studentesche, potrà far crescere il suo ruolo con uno sguardo internazionale", ha affermato Francesco Cuttitta, presidente dell’associazione Euroavia Forlì-Bologna.