La paura: bloccato in Ucraina dai carri armati il primo violino della Young Musicians European Orchestra

Preoccupazione e ansia tra i musicisti della Young Musicians European Orchestra per il loro "primo vìolino" Orest Smovzh, bloccato in Ucraina nella sua città di Lvyv (Leopoli), dalla invasione russa. Un altro violinista storico della Ymeo-Yevgeniy Kostrytskyy è invece riuscito a espatriare una decina dì giorni fa. Orest, apprezzatissimo strumentista che ha studiato a Kiev, Londra e Los Angeles, suona nella orchestra dal 2012, quando aveva solo 18 anni, ed era atteso ad aprile per i concerti dì Pasqua a Ravenna, Forlì e Piacenza.

Bloccati gli aerei e i treni, svuotati i bancomat, l’unica possibilità dì scappare dai bombardamenti per lui è di arrivare in qualche modo al confine con la Polonia. "Siamo in contatto giornaliero con Orest da due settimane - dice il Maestro Paolo Olmi -. Nella nottata tra giovedì e venerdì i carri armati russi sono arrivati a due chilometri da casa sua. Se riesce a raggiungere la Polonia uno dei nostri musicisti polacchi gli darà assistenza e noi lo faremo giungere subito in Italia, organizzeremo dei concerti straordinari.

"Orest manca dalla nostra orchestra da più dì due anni, i suoi amici e colleghi lo aspettano con ansia ma con speranza - conclude Olmi -. Nella nostra orchestra non è mai stata fatta nessuna discriminazione e quindi continueremo a invitare russi, ucraini, americani, iraniani coreani del nord, israeliani e palestinesi. In occasione dei concerti dì Pasqua però daremo con la musica un segnale dì solidarietà al popolo ucraino e anche alle comunità dì cittadini ucraini che vivono nelle nostre città".