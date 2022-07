La piadina di Forlì su Rai 1, la 'azdora' fa l'impasto: "Si usava in mancanza del pane, ora è street food per eccellenza"

Le telecamere di Rai Uno hanno fatto tappa in diretta alla 'Piada del Parco', l'attività che si trova all’interno del Parco urbano Franco Agosto di Forlì. Un blitz della trasmissione itinerante 'Camper' andato in onda all'ora di pranzo. La 'Piada del Parco' è stata scelta dopo un'attenta ricerca della redazione Rai che alla fine ha premiato la famiglia Capaci, che gestisce la location forlivese, producendo artigianalmente i prodotti somministrati in questa bella oasi verde. Marco Capaci ha spiegato le varie caratteristiche della piadina, la moglie Cristina, brasiliana, ha imparato a fare la piadina dalla suocera romagnola Maria, che in diretta ha fatto l’impasto.

E' stata illustrata la ricetta genuina come quella di tutte le azdore, quando si faceva la piadina in mancanza del pane, ora è diventata lo street food per eccellenza. Non è mancato un tocco di allegria con l’intervento di Lucas Leal Capaci, quando ha improvvisato con chitarra e voce la canzone "Romagna e Sangiovese”, e a quel punto i due conduttori in tv si sono lanciati in un bel valzer.

A telecamere spente la festa è continuata attorno alla tavola imbandita di salumi, piadine, rotoli farciti, squacquerone, verdure varie e vino. I gestori dopo la vetrina televisiva approfittano per ricordare l'appuntamento con i Campisonori, i martedì alla Piada del Parco-Kiosquito, con inizio alle ore 18 per l'aperitivo musicale, degustazioni e musica live.