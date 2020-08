La Piadina Romagnola Igp nel tour di Tramonto DiVino: gran finale a Forlimpopoli

Da Ferrara a Piacenza, passando per Forlimpopoli. A unirle è la Piadina Romagnola Igp tra i prodotti protagonisti delle tre tappe di Tramonto DiVino il tour del gusto che anima l’estate emiliano romagnola. La Piadina certificata sarà quella del Consorzio di Promozione e Tutela, servita in abbinamento ai prodotti Dop e Igp sempre regionali, quali Prosciutto di Parma e Modena Dop, Salumi Piacentini Dop, Mortadella di Bologna Igp, Squacquerone di Romagna Dop e gli altri formaggi del territorio. Le degustazioni saranno accompagnate dal racconto del prodotto attraverso una narrazione che illustra storia e peculiarità sotto la guida di un “animatore” esperto in materia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’appuntamento di Ferrara (già sold out) si svolgerà il 2 settembre in piazza 24 Maggio, il 12 settembre sarà la volta di Piacenza, per concludere il tour del mese a Forlimpopoli in occasione di uno speciale evento dedicato al Bicentenario di Pellegrino Artusi (18 settembre). "È da anni che partecipiamo a Tramonto DiVino, road show che ha la finalità di promuovere le eccellenze Dop e Igp dell’Emilia Romagna - spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola -. Per la Piadina Romagnola è importante fare conoscere agli appassionati wine&food il valore aggiunto della certificazione Igp, strumento di tutela della storia e delle peculiarità del prodotto dai tentativi di contraffazione da più parti. Valorizzazione e tutela sono la mission del nostro Consorzio a difesa del prodotto simbolo della nostra terra, la Romagna".