La piscina comunale diventa gratuita per le scuole, tariffe inalterate per le altre utenze

Nel corso dell'ultima seduta, la Giunta di Forlì ha approvato il tariffario della Piscina Comunale per la stagione 2020 - 2021. “Siamo convinti che lo sport sia un'attività primaria e che proprio l'attività sportiva sia uno dei fattori fondamentali della ripartenza, per l'educazione motoria dei giovani e per la cura della salute di cittadini di tutte le età”. Queste le parole del Vicesindaco Daniele Mezzacapo che nell'illustrare le ragioni alla base della scelta adottata dall'Amministrazione comunale, rimarca la linea portante dell'Assessorato allo Sport di cui ha la delega.

"Sulla base di questa convinzione ci è parso necessario mantenere pressoché inalterate le quote delle utenze dell'impianto di via Turati che, a livello regionale, risultano comunque fra le più contenute dell'Emilia Romagna. Abbiamo però voluto dare un forte segno di novità e di sprone al nuoto - sottolinea il Vicesindaco Mezzacapo - decidendo di concedere in modo gratuito, durante la fascia oraria del mattino, la Piscina Comunale all'utilizzo da parte delle Scuole. Trovo che fosse sbagliato e inaccettabile il precedente assetto che obbligava le scuole a poter beneficiare di un servizio come quello della Piscina solo a fronte di un pagamento. La nostra è stata una scelta per migliorare l'offerta formativa a disposizione di studenti e professori, un sostegno forte e concreto all'educazione fisica e all'attività motoria per i giovani. Pensiamo che anche attraverso queste azioni possa giungere un aiuto concreto alle famiglie e all'avviamento verso uno sport particolarmente importante per la formazione anche in termini di postura, sviluppo muscolare corretto, disciplina".