La piscina di Forlì aprirà anche la sera: "Trampolino di lancio per nuovi eventi in futuro"

La Piscina di Forlì aprirà anche la sera. A dare l'annuncio è Mattia Rossi, direttore dell’impianto, specificando che "sono stati fissati i primi due appuntamenti per giovedì e il 6 agosto, che, potranno essere un trampolino di lancio per nuovi eventi in futuro. Ci aspettiamo un coinvolgimento da parte dei giovani, ma anche delle famiglie". Gli orari d'ingresso prolungati fino alla sera tardi permetteranno un turn over ancora più ampio all’utenza per poter nuotare in tutta tranquillità fino alle 23 (uscita dall’acqua mezz’ora prima), le serate prevedono anche una lezione di Acquagym sotto le stelle alle 20.45 con l’istruttrice Rosalinda.

L'ingresso sarà di 5 euro dalle 18 con incluso un mix di frutta. Non sarà necessaria la prenotazione e all’ingresso sarà obbligatorio lo scanner della temperatura, mentre l’utilizzo della mascherina sarà obbligatorio negli spogliatoi e nella zona bar. Oltre al nuoto libero la piscina propone il centro estivo dai 3 ai 15 anni, corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti e corsi di acquagym. Per Info: 0543 818805