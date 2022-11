La pista di pattinaggio sul ghiaccio inaugura alla fiera: gli orari di apertura

Sabato parte la nuova stagione della pista di pattinaggio sul ghiaccio, che quest'anno viene montata nella zona della fiera, avendo il Comune optato per una pista sintetica per piazza Saffi, al fine di contenere i costi energetici. La pista del ghiaccio, invece, sarà nel parcheggio dell'area fiera in via Punta di Ferro e sarà operativa fino all'8 gennaio, tutti i giorni, con gli orari che vanno dal lunedì al venerdì 15-24, mentre il sabato, la domenica i festivi ed i giorni che i ragazzi sono a casa per le vacanze natalizie da scuola gli orari saranno dalle 10 alle 24.

Tantissime novità per questa stagione, tra cui la pista completamente coperta, giochi di colori e una baita riscaldata dove chi accompagna i propri cari a pattinare può stare a scaldarsi in compagnia di tantissime delizie invernali. La pista di pattinaggio sul ghiaccio realizzata da "Ice city" promuove anche iniziative con gli istituti scolastici e mette a disposizione l'impianto nelle mattine per le ore di educazione fisica.