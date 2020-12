La playlist 2020 di Ariele Monti trasmessa a Battiti su Radio Rai 3

Ad Ariele Monti, direttore artistico di Area Sismica di Forlì, è stato chiesto dalla trasmissione Battiti di Radio Rai 3 di stilare la playlist dei cinque migliori pezzi del 2020. La trasmissione sarà in diretta dalla mezzanotte di sabato 26 dicembre, poi sempre ascoltabile su www.raiplayradio.it/programmi/battiti/. I brani scelti da Ariele Monti come migliori per l’anno che si va chiudendo sono “Concept 1”, degli Anthropic Neglect, tratto dall’omonimo album uscito per Cleen Feed; “Face III: Mask”, di Yannis Kyriakides, da “Face” (su Unsounds); “More Reclusive Jottings Spotting Sightings Blotches Stains Strains Traces A Flood”, degli B.C.F.W. (ovvero Andrew Barker, Daniel Carter, Pat Foley e Fritz Welch), dall’album “Barragemirage Megamultifurcation” (su Radical Documents); “Terry Riley: Dorian Reeds”, di Manuel Zurria, estratto dal disco “Again & Again”, uscito per ANTS; infine “Live at Almendras Studios, Palermo”, dei Thollem’s Astral Travelling sessions, che esce da “Thollem / Lelio Giannetto / Alessandro Librio / Eva Geraci (SIO)” ed è reperibile su Bandcamp.

Monti spiegherà tra un brano e l’altro i motivi delle cinque scelte, ma ci saranno parole speciali soprattutto per l’ultimo brano, “Live at Almendras Studios, Palermo”, in cui compare il grande contrabbassista Lelio Giannetto, caro amico di Area Sismica, recentemente scomparso a causa del Covid. Monti e Area Sismica chiudono dunque questo anno orribile con una piccola soddisfazione, oltre a quelle legate alle due uscite discografiche prodotte dal locale di Ravaldino in Monte, ossia lo stra-recensito “Open Border”, del quartetto composto da Luigi Ceccarelli, Hamid Drake, Gianni Trovalusci e Ken Vandermark, registrato al Forlì Open Music del 2018; e “Area Sismica”, live del 2019 della coppia Joëlle Léandre e Pascal Contet.