La poesia entra nelle classi della "Dante Alighieri" attraverso pensieri, disegni, post-it colorati e letture

Il 21 marzo è la Giornata mondiale della Poesia, istituita per promuovere e incoraggiare la diversità linguistica attraverso la scrittura poetica. E alla scuola primaria Dante Alighieri la poesia entra in classe attraverso dei laboratori creativi progettati da Dolores Carnemolla - autrice di poesie e giornalista - a partire dal pensiero di Aldo Palazzeschi secondo cui “La poesia è in tutti e di tutti, patrimonio comune e universale”.

Un concetto accolto dalle maestre Laura di quinta elementare e Elisabetta della classe 1°A: “Non è mai troppo presto per avvicinare i bambini alla poesia - spiegano - perché riesce a coinvolgere con la sua originalità e musicalità, arricchisce il lessico, dà parole per descrivere il mondo e i sentimenti, stimola ad esplorare, mettersi in gioco e sperimentare”.

Durante gli incontri-laboratorio i bambini più piccoli si avvicineranno alla poesia attraverso la lettura ad alta voce, espressiva, giocosa e musicale e rappresenteranno con disegni le immagini poetiche visualizzate. I bambini più grandi sperimenteranno la conoscenza di sé attraverso la lettura di poesie specifiche e scriveranno loro stessi dei versi, imparando a lavorare sul testo, sull’editing e sulla forma poetica.

Pensieri, matite, post-it colorati, disegni, letture ad alta voce ma anche silenzi e condivisione di idee e soprattutto libri illustrati sono gli elementi che dipanano il filo del fare poetico nei laboratori “La poesia è di tutti”. "I bambini imparano ad ascoltarla dalla voce dei compagni, ne ridono e ne sorridono, si fanno domande e danno risposte luminose. La poesia è ascoltare, è guardare, è fare - aggiungono -. È sporcarsi le mani con le parole e poi dare una forma che possa avvicinare agli altri esprimendo sé stessi".