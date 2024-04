La Polizia di Stato celebra il 172esimo anniversario: i cani anti-sabotaggio protagonisti in Piazza Saffi

Mercoledì la Polizia di Stato celebrerà il 172esimo anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà in Piazza del Popolo a Roma e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato. In questo ambito provinciale, alle ore 9, il Questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, alla presenza del prefetto Rinaldo Argentieri, renderà gli onori al monumento ai caduti della Polizia di Stato, nel cimitero di Forlì. La celebrazione dell’anniversario della fondazione della Polizia si terrà, poi, alle 11 nel Salone Comunale del Municipio di Forlì.

Nel corso della cerimonia – alla quale parteciperanno le autorità provinciali e locali e i vertici delle Istituzioni, Sindaci del territorio, rappresentanti del mondo imprenditoriale, associativo e sindacale, unitamente a donne e uomini della Polizia di Stato – il questore farà il punto della situazione sul tema dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia nell’ultimo anno, con particolare riferimento alle attività svolte dalla Polizia di Stato in ambiti di particolare delicatezza, quali il contrasto alla violenza domestica e di genere e la tutela delle persone che vivono condizioni di “fragilità”. In piazza Saffi, contestualmente, saranno allestiti “punti divulgativi e illustrativi” dell’attività della Polizia Stradale e della Polizia Scientifica e sarà effettuata una dimostrazione da parte delle unità cinofile antisabotaggio.