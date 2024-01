La Polizia Locale celebra San Sebastiano: “Nella quotidianità l’altissimo valore del Corpo”

La Polizia Locale ha celebrato sabato mattina a San Mercuriale la festa di San Sebastiano, patrona del Corpo. Alla celebrazione, oltre al comandante Claudio Festari, al vice Andrea Gualtieri e alle autorità civili e militari, erano presenti anche il sindaco Gian Luca Zattini, il vicesindaco con delega alla Sicurezza Daniele Mezzacapo e il deputato Jacopo Morrone. “Non posso che ringraziare le donne e gli uomini della Polizia Locale che, con il proprio lavoro, sono diventati il punto di riferimento per le amministrazioni del territorio - afferma Zattini -. Se l’alluvione e il terremoto hanno contribuito ad elevare il loro spirito di abnegazione, ritengo che sia nella quotidianità che l’altissimo valore della Polizia Locale emerge con più forza. Nella prevenzione, nella prossimità ai cittadini, sulle strade e nelle scuole, nei controlli e nelle azioni di legalità in tutti i campi, dall’infortunistica alla viabilità, dal comparto economico alla collaborazione con la Prefettura, la Procura e i Corpi delle Forze dell’Ordine. Grazie ai nostri vigili e alle nostre vigilesse perché il loro operato è fondamentale per la qualità della vita di tutti noi”.