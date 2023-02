La Polizia locale gli fa solo cenno di rallentare, il giovane si ferma: "incastrato" dall'alcol test

La Polizia Locale di Rimini riporta un episodio singolare che fa sorridere e che vede coinvolto un giovane di Forlì durante i controlli sulle strade di Rimini, per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza. Al ragazzo il personale della polizia locale aveva fatto solo segno di rallentare in considerazione dell’eccessiva velocità a cui stava viaggiando. Il ragazzo, anziché limitarsi a rallentare, ha però deciso volontariamente di fermarsi: gli agenti lo hanno sottoposto al test alcolemico, che ha restituito un valore alcolemico di 1.30, con conseguente sanzione e ritiro della patente.