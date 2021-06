La Polizia Locale passa al setaccio i parchi della città: giovane trovato con stupefacenti

La Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese è stata impegnata giovedì pomeriggio in un servizio di controllo del territorio finalizzato, in particolare, al monitoraggio di parchi e aree verdi di Forlì. Al servizio predisposto dal Comando Centrale di via Punta di Ferro, hanno preso parte 4 pattuglie. Sono stati controllati il parco Incontro, il Parco delle Stagioni, il Parco della Resistenza, il Parco Paul Harris.

I pattugliamenti sono stati effettuati anche nel parcheggio di via Manzoni, nella zona della Piscina Comunale di Forlì, e nell’aree dei Musei San Domenico e quella nei pressi della stazione ferroviaria dove nei giorni scorsi sono stati rimossi una decina di biciclette abbandonate. Gli agenti impegnati hanno identificato 29 persone, quasi tutti giovani. Una di queste è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti per la quale si procederà a norma di legge.