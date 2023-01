La presidente di Formula Servizi a Salotto blu: "Daremo maggiore sostegno a chi lavora in cooperativa"

Antonella Conti, intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva "Salotto Blu" che andrà in onda venerdì alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, ha ripercorso la suggestiva storia di una azienda che, sorta negli anni settanta a Forlì con il nome di "Pulix coop" su iniziativa di nove donne, conta oggi tremila collaboratori e supera i cento milioni di euro di fatturato annuo. Conti ha descritto strategie e missioni di Formula Servizi, attiva ultimamente anche nel settore della archiviazione digitale e delle costruzioni e operante in gran parte del Paese. Un obiettivo da raggiungere? "Ci stiamo lavorando da tempo - ha spiegato Conti- , vogliamo dare sempre maggiori garanzie, anche economiche, a chi lavora con noi. Il tema della dignità del lavoro deve essere ovunque centrale, intendiamo ribadirlo. Anche se, va detto, non sempre è riconosciuto adeguatamente da chi affida appalti per servizi."