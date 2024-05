La prima alluvione del 2 maggio, cosa accadde un anno fa: "Fu tra le cause del fango nella catastrofe del 16 maggio"

Era la sera del 2 maggio 2023 e iniziava per il territorio romagnolo, in particolare nell'area di Faenza e di Forlì, una prima alluvione che, alla luce di quella successiva del 16 maggio, può essere considerata sicuramente di portata minore, ma che si è poi concatenata ad essa rendendola ancora più disastrosa.

Intorno alla mezzanotte tra il 2 e il 3 maggio, infatti, ci fu infatti la prima esondazione del Montone, a Terra del Sole, con conseguente erosione dell'argine, che così si ruppe in via del Molino, una strada che si insinua da Terra del Sole in un'ampia ansa del fiume. Circa una decina di case finirono “a mollo” nel cuore della notte. Ma ancora prima, a Modigliana, si stavano verificando i primi movimento franosi.

Anche Forlì, la mattina del 3 maggio 2023, si risvegliò allagata in alcune strade. Se il livello del fiume, in città, arrivò ad un passo dall'uscire dall'argine, mancando appena pochi centimetri, l'acqua entrò comunque tra le case a causa di scarichi nel fiume senza valvole di non ritorno. L'acqua invase così una parte più bassa in via Isonzo, dalla palestra comunale fino all'incrocio con via Pelacano, e alcune strade del cuore più antico dei Romiti, sui due lati di via Firenze nel primo tratto dopo il ponte di Schiavonia. Anche alcuni punti della pianura a valle di Forlì si ritrovarono coi campi allagati. Tutte queste zone, ovviamente, si trovarono a rivivere un “bis” molto peggiore 13 giorni dopo.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

L'esperto: “Già quella fu una piena duecentennale”

Quell'alluvione - diversa da quella del 2019 a Villafranca, che fu causata da una rottura dell'argine del Montone, indebolito da lavori in corso al ponte dell'autostrada A14 - “può essere classificata come piena duecentennale, cioè che ricorre mediamente ogni duecento anni”, spiega il funzionario dell'Agenzia regionale per la sicurezza del territorio Fausto Pardolesi. Che continua: “In via del Molino, a Terra del Sole, intervenimmo con il primo dei lavori di somma urgenza, une serie di interventi che poi non si sono fermati per i successivi 366 giorni”.

Ma se quello del 2-3 maggio fu già un evento eccezionale, questo finisce in secondo piano se si considera, invece, che “una combinazione delle due alluvioni a stretto giro può verificarsi ogni 1.000-1.500 anni”, sempre Pardolesi. Quello del 2-3 maggio, però, è anche il fenomeno che ha causato in buona parte l'eccezionalità del fango caratteristico dell'evento catastrofico del 16 maggio, mentre il 2-3 maggio fu essenzialmente un allagamento di sola acqua.

“I due fenomeni si sono combinati: quando ci furono le precipitazioni del periodo del 16 maggio, infatti, il terreno in Appennino era già zuppo d'acqua e non in grado di assorbirne altra”, spiega sempre Pardolesi. Questo determinò il disastro: i versanti delle montagne e le sponde dei fiumi, resi già instabili dalle precipitazioni dell'1-3 maggio, nell'alluvione di pochi giorni dopo andarono a sgretolarsi e a gonfiare il volume dell'acqua. Questo portò a valle non solo una massa sterminata di acqua, ma anche del limo che ne aumentò il volume e la capacità devastatrice: a Forlì, secondo stime empiriche, il fango fu circa il 30-40% della massa portata dal fiume in pianura.

Cosa successe quel 2 maggio 2023

A Forlì la piena del Montone viene così registrata alle 12 del 3 maggio, quando il livello idrometrico tocca quota 8,34 metri. Se a Forlì caddero oltre 65 millimetri, i due fiumi Montone e Rabbi raccoglievano l'acqua di precipitazioni più che doppie in collina, come a Rocca San Casciano (137 millimetri), Castrocaro (165 millimetri), Monte Grosso (199) e a Trebbio (260). Andò peggio solo a Faenza, dove il Lamone si ingrossò ed esondò per le precipitazioni ancora più forti che colpirono Modigliana e Tredozio (fino a 300 millimetri). Per l'esperto meteorologo Pierluigi Randi solo nel maggio del 1929 e 1939 cadde più acqua.

Predappio Alta restò già allora senza forniture di gas. A Dovadola vennero evacuate circa 30 persone. Rischiarono fortemente la vita due persone in una casa isolata di Porcentico, che si sbriciolò quella notte venne travolta da una frana. L'evento catastrofico del 2-3 maggio 2023 portò a due decessi, un 85enne annegato nei pressi della sua abitazione a Castel Bolognese e un 78enne sepolto nella sua casa travolta da una frana, a Fontanelice, nell'Imolese, ma nessuno a Forlì e dintorni. Il traffico ferroviario venne interrotto, con migliaia di viaggiatori nel piazzale della stazione di Forlì ad attendere i servizi sostitutivi in bus.