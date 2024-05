La prima edizione della "Modigliana city run"  si è conclusa con 409 partecipanti

In occasione del 40° anno di fondazione dell'Avis Comunale di Modigliana, venerdì scorso si è tenuta la prima edizione della "Modigliana city run" con 409 partecipanti: 75 corridori e 334 camminatori 30 persone per la sicurezza stradale 12 persone per le iscrizioni, 4 persone per il ristoro a metà percorso. Gli organizzatori Caputo Marco e Maglioni Paolo hanno disegnato un percorso perimetrale al centro urbano con sali e scendi importanti tanto da creare una "mezza maratona" impegnativa e una camminata da pochi conosciuta.

Tante le adesioni da parte dei cittadini di Modigliana, di Faenza e da molti paesi limitrofi. Il vincitore della corsa è Fabio Pagliai di Modigliana, ha impiegato 34 minuti e 33 secondi percorrendo un totale di 9,4 km. La serata si è conclusa con le premiazioni dei primi 3 atleti maschi: Fabio Pagliai, Gabriele Turroni e Forner Sales Pau. Per la classifica femminile la gara è stata vinta da Sara Linguerri con il tempo di 47 minuti e 38 secondi, seguita da Silvia Savorana e Sandra Dotti.