La primaria Tempesta si sta rifacendo il look: lavori per oltre 1,5 milioni di euro

"Superano 1 milione e mezzo di euro i lavori attualmente in corso di adeguamento sismico, funzionalizzazione impiantistica ed efficientamento energetico nella scuola primaria “Tempesta” – 1° stralcio”, di cui 1.300.000 euro già in fase finale, con ultimazione prevista nel mese di ottobre, e 250mila euro di opere complementari esterne ed interne, da concludersi entro l’anno, volte al miglioramento del progetto originario da un punto di vista architettonico, strutturale ed impiantistico". A darne notizia è l'assessore con delega alle politiche educative, Paola Casara.

L'assessore mette l’accento sulla capillarità degli interventi "nelle scuole di competenza comunale che, come in questo caso, implicano cifre importanti, contributi ministeriali e l’esecuzione di opere capillari per la riqualificazione e l’ammodernamento, anche dal punto di vista della sostenibilità ambientale e del rispetto della normativa vigente, degli spazi esterni ed interni dell’istituto. I lavori alla scuola primaria Tempesta riguardano in particolare l’edificio principale, il corpo di collegamento e la palestra".

"Fin dai primi mesi del nostro insediamento abbiamo posto un’attenzione altissima alla qualità e alla sicurezza degli spazi delle nostre scuole - prosegue Casara - grazie a un team di progettisti, tecnici e funzionari di grande professionalità, stiamo completando un primo ciclo importantissimo di lavori per la fruibilità e la messa in sicurezza delle aule di numerose scuole cittadine. In questo modo, restituiremo ad alunni e docenti ambienti più moderni, sicuri ed efficienti".