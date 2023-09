La protesta degli inquilini Acer: "Il disagio non è solo negli ascensori, ma anche per muffa e riscaldamento"

Gli inquilini dello stabile di Acer di via Autoparco, gravemente colpito dall'alluvione, tornano a manifestare il loro disagio. Permangono, infatti, problemi agli ascensori, che per persone disabili o con difficoltà di mobilità, si trasformano in pesanti disagi anche nello svolgere le attività quotidiane. Per questo i rappresentanti tornano a chiedere un incontro con l'assessora al Welfare Barbara Rossi.

Spiega una nota: “Nonostante più volte sollecitata, Rossi non ha mai risposto alle nostre richieste di incontro, sia per discutere insieme della situazione e trovare soluzioni condivise, sia per incontrare direttamente gli inquiline del Novum Forum Livii, ignorando le nostre comunicazioni”, critica una lettera aperta. Gli abitanti di via Autoparco 4 e 6 tornano quindi a chieedere un incontro congiunto con l'assessora e la dirigenza di Acer: “Incontrare chi è direttamente interessato dalle misure di supporto e dalle scelte politiche alla loro base è necessario per garantire il minimo rispetto delle persone di cui si decidono le sorti. Ci aspettiamo che le due istituzioni accettino l’invito e si dimostrino aperte al dialogo”.

Tra le critiche che vengono mosse è che non sono mai state comunicate ufficialmente ai diretti interessati, le previsioni di scontistica dei canoni che sono state pubblicamente riportate sui giornali locali e indicate in Consiglio Comunale. Sconti sul canone di locazione che, tuttavia, gli inquilini reputano insufficienti, avendo chiesto il totale azzeramento del costo delle mensilità oggetto del disagio.

Ed infine: “Le dichiarazioni di Acer in audizione alla Commissione Speciale suonano banalizzanti e pressoché offensive, ridimensionando a disagi limitati solo agli ascensori. Da questo punto di vista, non occorre ricordare che gli ascensori sono di fondamentale importanza per persone disabili, malate o anziane. Non solo il problema non è stato risolto, ma non si sono neanche trovate soluzioni alternative in attesa della riparazione. Inoltre, è bene ricordare che il disagio non si riduce esclusivamente agli ascensori, ma riguarda anche l’impianto di riscaldamento, l’inaccessibilità di cantine e garage e la presenza di muffe diffuse ai piani terra, laddove è maggiormente presente la popolazione più fragile del caseggiato da un punto di vista medico-sanitario”.