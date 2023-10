La protesta degli ispettori del lavoro in Piazza Ordelaffi: il prefetto incontra i manifestanti

Si è tenuto lunedì mattina davanti alla Prefettura il presidio dei dipendenti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato da Cgil, Cisl e Uil. Le organizzazioni sindacali, spiegano Federica Bartoletti (Fp Cgil), Martina Castagnoli (Cisl Fp) e Felice Marinelli (Uilpa), "lamentano la mancanza di prospettiva di una riforma partita con molto entusiasmo ed arenatasi nella burocrazia. Da quando il Governo Renzi ha deciso di staccare dal Ministero del Lavoro le competenze del degli ispettorati territoriali del Lavoro, creando una nuova agenzia, si è verificato un nulla di fatto".

Proseguono i sindacalisti: "I dipendenti non sono più direttamente inquadrati all'interno del Ministero del Lavoro, ma non sono neanche completamente inquadrati in agenzia. Si lamenta pertanto una mancata autonomia da parte dell'INL che non riesce a svolgere a pieno i compiti a cui è preposto, con un mancato riconoscimento del ruolo importantissimo dell'Ispettorato del Lavoro. Da tempo chiediamo che siano riconosciuti gli arretrati della perequazione dell’indennità di amministrazione, che permetterebbe ai dipendenti di essere considerati come tutti gli altri dipendenti ministeriali".

"Sempre da troppo tempo come sigle sindacali chiediamo che una quota dei proventi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza siano destinati appositamente al personale, chiediamo una valorizzazione del processo tecnico di vigilanza (che ad oggi vede poca presenza di ispettori tecnici sui cantieri del territorio), chiediamo un piano assunzione e una revisione dei numeri presenti sul territorio in modo tale che quanto si declama in tema di sicurezza e salute sul lavoro venga poi compiutamente realizzato potenziando la parte ispettiva e amministrativa dell'Ispettorato", proseguono.

Alla fine del presidio i sindacalisti stati ricevuti dal prefetto Rinaldo Argentieri, che, spiegano Bartoletti, Castagnoli e Marinelli, "ha dimostrato una grande sensibilità ascoltando le nostre note e confermando l'attenzione della Prefettura in un tema importante come quella dell'attività dell'Ispettorato del Lavoro sul territorio. Il Prefetto ha ricordato che l'Ispettorato fa parte anche della Commissione sui pubblici spettacoli, si occupa della regolarizzazione del flusso dei migranti e collabora sia con la Prefettura che con la Procura ed il Tribunale. Il Prefetto ha garantito un intervento a livello governativo, dichiarando il proprio appoggio anche morale alla situazione complessa illustrata dai dipendenti dell'Ispettorato territoriale del Lavoro".