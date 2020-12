La Protezione Civile di Forlimpopoli lancia il crowdfunding per acquistare un nuovo automezzo

L’associazione dei volontari della Protezione Civile di Forlimpopoli ha lanciato in dicembre una campagna online di raccolta fondi (sulla piattaforma ideaginger.it) per ricevere donazioni che consentiranno, se sarà raggiunta la somma di 10.000 euro, di acquistare un mezzo più idoneo allo svolgimento delle attività di soccorso e supporto alle popolazioni non solo in caso di emergenze nazionali, ma anche per le esigenze quotidiane della comunità.

La campagna “Sali a bordo con noi!” in una settimana ha già raggiunto il 23% del suo obiettivo e ci sono ancora 34 giorni per partecipare. Per sostenere questo progetto il meccanismo è semplice: basta andare su www.ideaginger.it/progetti/sali-a-bordo-con-noi.html e scegliere l’entità del proprio contributo: da 20, 50, 75, 100, 200, 500, 1000 o più. Ogni soglia dà diritto a una ricompensa che può essere un post su Facebook come ringraziamento, una maglietta del progetto o molto di più.

Le attività della Protezione Civile di Forlimpopoli non si fermano mai: Oriano Lorenzi e il vicepresidente Giuseppe Libretti sono stati presso lo stabilimento di Deco Industrie, azienda con sede a Bagnacavallo che ha donato all'associazione 50 panettoni Pineta e più di 300 confezioni di detersivo Scala prodotti da Deco negli stabilimenti tra l’Emilia e la Romagna.

I prodotti generosamente forniti da Deco, assieme ad altro materiale raccolto dall’associazione, comporranno un pacco dono e saranno distribuiti alle famiglie indicate dai servizi sociali del Comune di Forlimpopoli.

Questo a dimostrare il costante impegno del volontariato del territorio, in particolare della Protezione Civile di Forlimpopoli, che non si limita ad intervenire in caso di calamità naturali, ma è sempre attiva e al fianco della comunità per svolgere servizi di pubblica utilità.