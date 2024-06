La protezione dell'ambiente nella creatività artistica dei ragazzi: nuova luce sul muretto delle scuole di Castrocaro

E’ stato inaugurato lunedì, alla presenza del sindaco Francesco Billi, il muretto delle scuole di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Il progetto è iniziato nel 2008 su idea del Consiglio Comunale dei ragazzi con la collaborazione degli studenti del Liceo Artistico Canova per la parte della scuola primaria. Durante gli anni si è evoluto e ovviamente, a causa delle intemperie, è stato più volte ripreso, mentre quest’anno ha avuto aggiunte determinanti che lo hanno completato nella sua lunghezza di quasi 100 metri sul Viale Marconi.

Recentemente la collaborazione è stata ampliata con la partecipazione di Alessandra Gellini e Nicola Ortoveri, docenti del Liceo forlivese insieme ad alcuni loro studenti e l'opera è stato attuata dai ragazzi della scuola media "Alighieri" sotto la supervisione degli insegnanti di arte e immagine, Della Godenza e Carrese. I temi trattati dal muretto sono la protezione dell'ambiente, l'inquinamento marino e la rappresentazione di alcune delle nazionalità presenti sul territorio comunale che negli anni ne ha comunque accolte altre. I materiali e le vernici sono stati acquistati grazie alla donazione alla scuola del Rotary Club Forlì Tre Valli attraverso la vendita del libro “Vite sospese” del socio Marco Susanna.

Erano presenti tutti gli alunni della scuola e soprattutto il sindaco dei ragazzi Camilla Valli, che ha ringraziato "per aver creduto sin dall’inizio in questa idea che sicuramente accresce il valore educativo della scuola con tante tematiche quanto mai attuali riportando a valori importantissimi quali inclusione, integrazione e più in generale ad una cittadinanza attiva che vedrà i nostri ragazzi, speriamo, adulti attenti e responsabili. Un murales dunque che al viandante o al turista possa richiamare ad una riflessione importante per un mondo migliore, come solo l’arte sa trasmettere".