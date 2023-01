La Provincia accoglie il console generale aggiunto del Consolato Generale Cinese a Milano Kaibin Zhang

Visita a Forlì di Kaibin Zhang, Console Generale Aggiunto del Consolato Generale Cinese in Milano, ospite dell’Associazione di Promozione Sociale “Terra Verde” in occasione dei festeggiamenti del Capodanno Cinese che quest’anno si svolgerà il 22 gennaio. Venerdì pomeriggio, Jader Dardi, sindaco di Modigliana e consigliere provinciale delegato alle politiche per lo sviluppo economico e la relazione con le parti sociali, ha accolto la delegazione cinese nella sede della Provincia in piazza Morgagni.

L’incontro è stato occasione per un colloquio cordiale di confronto sulle attività socio- economiche e culturali del territorio provinciale confermando l’interesse del Console a conoscere l’economia del territorio in una prospettiva di sviluppo e collaborazione con il mondo delle imprese cinesi, sottolineando grande interesse per i prodotti del “made in Italy” da parte dell’intera comunità cinese che guarda con grande interesse alla cultura e alle capacità della manifattura italiana e alla conoscenza verso questo territorio aprendo prospettive anche sul piano dello sviluppo turistico.

A seguire la delegazione si è recata al Grand Hotel di Forlì per l’Assemblea per il rinnovo delle cariche dell’Associazione Terra Verde a cui ha partecipato in rappresentanza della Provincia la vice presidente Valentina Ancarani.