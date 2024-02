La Provincia apre un tavolo sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro

La Provincia di Forlì-Cesena apre un tavolo sulla salute e sicurezza nei posti di lavoro. "Il 18 marzo - annuncia il presidente della Provincia, Enzo Lattuca - abbiamo in programma il primo incontro del tavolo di livello provinciale per aprire un osservatorio territoriale condiviso e costruire un patto di responsabilità tra tutte le parti coinvolte. La Provincia non ha competenze dirette nel merito, ma è un dovere istituzionale dare casa ad un confronto tra istituzioni, organizzazioni datoriali e parti sindacali su un tema così importante".

Cgil e Uil hanno manfestato mercoledì mattina in Piazza Ordelaffi davanti alla sede della Prefettura, indossando elmetti gialli con "Basta morti sul lavoro". "La partecipazione allo sciopero di mercoledì e le manifestazioni su tutto il territorio romagnolo sono un segnale importante. Bisogna tenere alta l’attenzione sugli infortuni sul posto di lavoro - afferma Lattuca -. I dati provinciali dello scorso anno sono tra i peggiori a livello regionale. Per questo, insieme alle organizzazioni sindacali, abbiamo deciso di darci un luogo per ragionare insieme su scala territoriale".