La provocazione dei Reale Unplugged: “Siamo stati attaccati da un esercito d’affetto”

“Siamo stati attaccati da un esercito d’affetto”. Oltre 200 persone hanno applaudito venerdì sera i Reale Unplugged durante la loro esibizione a Forlì. La popolare band di musica cristiana ha dato spettacolo nella sala multimediale San Luigi, in via Luigi Nanni, scelta in sostituzione dello spazio esterno della Fabbrica delle Candele, a causa delle previsioni meteo avverse.

“In una serata appiccicosa - scrivono sulla loro pagina Fb - l’afa non ha impedito di scambiarci la vita, la fede e l’amore. Sentirvi cantare spontaneamente i versi delle nostre canzoni è stato il segno tangibile che non c’entriamo niente con quello che Dio vuole fare dentro di voi con le nostre canzoni. Le avete cantate per voi ed eravamo tutti lì per la sua gloria”. “Grazie - scrive nei commenti Paolo Dondarini - per la carica di fede vissuta che sapete trasmettere, oggi come ieri! Avanti tutta, come sapete fare voi, condividendo con gioia, arricchiti dalle vostre preziose note”.

La performance della christian band rientra nelle celebrazioni del decennale dell’Adorazione Eucaristica Perpetua (AEP) a Villanova. I Reale sono approdati a Forlì dopo aver cantato ad Ascoli Piceno il 24 e prima ancora a Norimberga, in Germania, in occasione del Christian music tedesco. “Anche qui l’adorazione finale ci ha regalato un finale prezioso - continuano sul web - portarsi a casa Gesù è tutto quello che serve dopo una serata così”. I Reale nascono dalla strada, dalla notte, dalla ricerca di felicità, trasformano la rabbia in curiosità, il bisogno di felicità in cammino di fede, una musica in cui molti giovani si identificano. La loro portata internazionale è indiscutibile: se dal 3 al 16 maggio scorso hanno fatto 4 serate a New York, negli Stati Uniti, il 27 luglio saranno per la prima volta in Brasile, a Fortaleza, ospiti del prestigioso Halleluya Festival, uno dei più grandi eventi di christian music dell’America Latina e del mondo. Sfatando il mito dello “sfigato cattolico” e affidandosi alla Provvidenza, dal 2009 ad oggi girano l’Italia in oratori, piazze e teatri, proponendo un concerto che riassume 5 dischi di buona musica, in vere e proprie tournèe fatte di concerti veri, sostenuti da sempre più persone che si riconoscono in questo modo di rapportarsi con Dio. A Forlì, l’Adorazione Eucaristica Perpetua è ufficialmente iniziata il 22 luglio 2013, al termine della messa di intronizzazione presieduta dall’allora vescovo di Forlì-Bertinoro monsignor Lino Pizzi.

Da quel giorno, in base al principio “tutti i giorni, tutte le ore”, eccetto alcuni mesi di sospensione nel 2020 all’apice della pandemia, non si è mai arrestata. Avviati il 23 aprile scorso con l’accoglienza della statua della Madonna pellegrina di Fatima presso la chiesa della Cava, i festeggiamenti si concluderanno il 22 luglio, alle 20.30, a Villanova, con la messa presieduta dall’arcivescovo di Modena Nonantola e Carpi, mons. Erio Castellucci. “Grazie Forlì – concludono i Reale - grazie agli organizzatori, grazie a voi che siete stati esempio per noi, grazie a chi è venuto da lontanissimo e grazie a Dio che non finisce mai di stupirci”.