La Pubblica Assistenza cerca aspiranti volontari: ai nastri di partenza il corso di primo intervento sanitario

La Pubblica Assistenza Città di Forlì organizza a partire dal 27 settembre il corso di Primo intervento sanitario, gratuito e rivolto ad aspiranti volontari del soccorso. L'associazione ricerca, in particolare soccorritori per i servizi di taxi sanitario in ambulanza e accompagnatori anziani e disabili con Doblo attrezzato per trasporto pazienti in carrozzina. Il corso sarà articolato in 7 incontri, di lunedi e giovedì: 27 e 30 settembre, 4, 7, 11, 14 e 18 ottobre dalle 20.30 ala Fabbrica delle Candele (Piazzetta Corbizzi 9/30). Tra i temi trattati la gestione di traumi e ferite, la disostruzione delle vie respiratorie negli adulti e nei bambini, il massaggio cardiaco, la comunicazione con il 118 e il trattamento degli incidenti domestici.