La Pubblica Assistenza di Forlì cerca nuovi volontari: al via il corso di primo soccorso

La Pubblica Assistenza Città di Forlì OdV organizza a partire dal 5 ottobre il Corso di Primo Intervento Sanitario, gratuito e rivolti ad aspiranti volontari del soccorso. L'associazione ricerca, in particolare: soccorritori per i servizi di taxi sanitario in ambulanza e accompagnatori anziani e disabili con Doblo attrezzato per trasporto pazienti in carrozzina. Il corso sarà articolato in 7 incontri, sempre di lunedi e giovedì (05-08-12-19-22-26 e 29 ottobre le date) dalle 20.30 alla Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 9/30 a Forlì.

"Purtroppo quest'anno il nostro corso non potrà accogliere il grande flusso di iscritti (120) che abbiamo avuto lo scorso anno - spiega il presidente Vanni Forlani - in quanto nel rispetto delle norme anti Covid, il numero di partecipanti sarà limitato a 30. Ma noi ci metteremo la consueta passione e competenza che caratterizzano i nostri formator", Per iscriversi al corso è possibile consultare il sito www.pubblicaassistenzaforli.org, compilare l'apposito modulo e inviare un documento di identità a info@pubblicaassistenzaforli.org.

La Pubblica Assistenza Città di Forlì OdV è nata nel 1992 e costituisce un'importantissima risorsa per le esigenze sociali e sanitarie del nostro territorio. L'associazione effettua in prevalenza servizi di taxi sanitario per il trasporto di dializzati, disabili e anziani per visite specialistiche, terapie, consulenze mediche e per il trasferimento dalle strutture ospedaliere al domicilio, tra i vari ospedali, da case di riposo ad ambulatori, sia su richiesta privata dei cittadini, sia in convenzione con l'Ausl. Fornisce assistenza sanitaria in occasione di eventi, manifestazioni e gare sportive. Per informazioni è possibile contattare il numero 329.2260883