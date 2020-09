La ricetta degli ambientalisti per il centro: "Più pedonalizzazioni e incentivi del Comune a residenti e commercio"

Operare sul centro storico con un piano integrato che prenda in considerazione numerosi aspetti, che però devono privilegiare la mobilità lenta. E' la presa di posizione del Tavolo delle associazioni ambientaliste di Forlì (Taaf) per bocca del loro coordinatore Alberto Conti. In particolare per gli ambientalisti bisogna ripartire dalle Linee guida per la rivitalizzazione del centro storico approvate con una delibera di Consiglio comunale nel 2017.

La prima richiesta è di “qualificare con alta pedonalizzazione il contesto urbano costituito dalle piazze Cavour, Duomo, Ordelaffi, Giovanni Paolo II e piazza Saffi, dove la residenzialità è bassissima, e dei percorsi pedonali che portano al San Domenico”. Inoltre, sempre sulla mobilità, si chiede “l'utilizzo razionale degli attuali spazi di parcheggio, all’interno e nella corona del centro, ipotizzando a tale uso l’ex mercato ortofrutticolo in caso di necessità, con la riqualificazione dei principali corsi, a partire da corso Repubblica e corso Mazzini, da progettarsi in modo da favorire la mobilità lenta e organizzando una rete ciclo-pedonale in sicurezza che riguardi tutto il centro, in collegamento e continuità con la rete esterna”.

Per residenza e attività commerciali, si chiede invece delle agevolazioni da parte del Comune: “Agevolazioni per gli interventi edilizi, ri-funzionalizzazione interna delle residenze previa ricognizione e valutazione storico-architettonica dei fabbricati, da attivarsi mediante bandi comunali ad hoc; finanziamenti o prestiti agevolati per coloro che intendono aprire o consolidare attività legate all’artigianato di servizio ed al commercio di qualità , tramite bandi comunali ad hoc”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E poi ancora, nella ricetta del Taaf, per il turismo “accordi con i Comuni dellevallate e con quelli costieri per promuovere pacchetti turistici territoriali che riguardino tutta la Romagna”. Ed ancora: abbattimento delle barriere architettoniche, patti di collaborazione con Quartieri e cittadini per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, eventi di carattere fieristico nelle piazze Cavour e Saffi nonché di carattere culturale e sportivo negli spazi utili del centro”. Per gli ambientalisti “occorrerà usufruire del sopravveniente Recovery Fund per finanziare i suddetti interventi ed ulteriori da essi derivanti”.