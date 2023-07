La ricostruzione post alluvione, Bonaccini: "2,3 miliardi al commissario Figliuolo? Chiesta cifra giusta"

Stando alle anticipazioni circolate nelle ultime ore, il portafoglio del commissario alla ricostruzione Francesco Paolo Figliuolo sarà abbastanza capiente per tutte le richieste avanzate dagli enti locali dell'Emilia-Romagna. Lo osserva il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. "Ho letto da qualche parte, perché noi non sappiamo nulla - premette - di circa 2,3 miliardi che verrebbero assegnati" al commissario Figliuolo: "Se questo fosse confermato, vorrebbe dire che abbiamo detto esattamente le cifre che servivano", sottolinea il governatore.

Per il resto, Bonaccini conferma "piena collaborazione al generale Figliuolo. Adesso - aggiunge - tocca al Governo stanziare le risorse. Lunedì i sindaci di qualsiasi colore politico e le parti sociali hanno detto tutti la stessa cosa: fate presto e fate bene. Se riparte la Romagna e' nell'interesse del paese". "Già tre settimane fa - ricorda Bonaccini - abbiamo consegnato al ministro Musumeci la conta dei danni, un miliardo e 900 milioni di euro più urgenti per aprire alcune migliaia di cantieri e realizzare opere entro l'inverno su fiumi strade e frane. E contemporaneamente avevamo quantificato in circa mezzo miliardo di euro la quota che serviva per cominciare a fare i primi 20.000 euro di rimborso alle imprese, mentre avevamo già cominciato con una ordinanza per i primi 5.000 a famiglie e cittadini". Dunque in tutto una cifra abbastanza vicina a quella accreditata per il 'portafoglio' del commissario.