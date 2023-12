La ricostruzione post alluvione: lavori da oltre 240mila euro sulla strada di Marsignano

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del territorio dopo l'alluvione di maggio. Sulla strada di comunale di Marsignano si sono conclusi due interventi finanziati dal ministero delle Infrastrutture, progettati dal Comune di Predappio e realizzati dal Provveditorato interregionale delle opere pubbliche tramite l'affidamento alla ditta Clas di San Piero in Bagno per una spesa complessiva di circa 240mila euro. Gli interventi sono stati eseguiti al chilometro 3+600 a monte della strada comunale e al chilometro 2+800 a Casaluda, a valle del tracciato, e hanno previsto la realizzazione di due scogliere di massi ciclopici a protezione di due scarpate oggetto di movimenti franosi in seguito alla alluvione del maggio scorso.